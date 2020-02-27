Коронавирус все ближе к Беларуси: первый случай заболевания зафиксировали в Эстонии

Зараженных может быть больше - сейчас власти проверяют информацию

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О первом случае пневмонии нового типа рассказали в Эстонии: там коронавирус нашли у гражданина Ирана, который приехал на автобусе из столицы Латвии. В четверг, 27 февраля, об этом сообщил в эфире телеканала ETV министр социальных дел Танель Кийк.

Заболевшим оказался постоянный житель Эстонии, не являющийся ее гражданином. Сведения о том, что у него нашли коронавирус, поступили утром 27 февраля. Предполагается, что мужчина мог заразиться пневмонией нового типа у себя на родине - накануне он вернулся из Ирана.

Иностранцу стало плохо, и он сам вызвал скорую помощь прямо на вокзал в Таллинне. Сейчас специалисты выясняют сведения о других пассажирах автобуса, на котором ехал иранец.

Информацию власти обещают дополнить на специальной пресс-конференции, которая пройдет в четверг в Таллинне.