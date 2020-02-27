На месте бывшего Червенского рынка в Минске построят торговый комплекс

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Место бывшего Червенского рынка по улице Маяковского в Минске планирует освоить инвестиционная компания «Сильвер Капитал». Она намерена возвести здесь торговый комплекс площадью около 30 тыс. кв. м. Планируется, что в новом торговом центре будут продаваться продукты, а также изделия легкой промышленности.

Начать строительные работы предполагается в марте, а открыть комплекс - в 2022 году, сообщает minsknews.by со ссылкой на главу администрации Ленинского района Петра Шостака.

Сейчас проект проходит государственную экспертизу и согласование в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, отмечается в сообщении.