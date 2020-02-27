2020-02-27T14:22:53+03:00
Политика
КП Беларусь

«Толкотня и возня». Лукашенко рассказал об интеграции и ЕАЭС

Президент считает, что страны «устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко рассказал об интеграции и ЕАЭС. Фото: БелТАЛукашенко рассказал об интеграции и ЕАЭС. Фото: БелТА
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Президент Беларуси 27 февраля на встрече с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем высказался об интеграции и участии страны в Евразийском экономическом союзе. Александр Лукашенко заявил, что остается сторонником реальной интеграции, но без понуждения:

- Странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь, - цитирует президент его пресс-служба. - Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции.

По словам Лукашенко, в российской прессе «идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда». Президент рассказал, что стратегические направления развития евразийской экономической интеграции будут определены подписанием в мае 2020 года в Минске стратегии интеграции до 2025 года:

- Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции, мы должны предложить реальную программу этой интеграции.

В едином рынке нефти и газа должны поэтапно подойти фактически к единым принципам ценообразования, заявил Лукашенко.

Он отметил, что «министры по-своему трактуют» его недавние договоренности с президентом России, и упомянул об «атаках в прессе»:

- Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились.

Президент отдельно высказался о ценах на поставляемый из России газ:

- Нам говорят: 127 долларов за 1 тыс. куб. м - это благо. Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? 90 долларов!

Что касается ЕАЭС, то в этом союзе не хватает декларируемых свобод, уверен Лукашенко:

- Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему - пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств.

Президент Беларуси считает, что «вместо того, чтобы договориться и работать» участники ЕАЭС «устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя».

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