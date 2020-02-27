Съели улики: на остановке у жителя Гродно украли пакет с едой

У безработных грабителей не было денег на продукты

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У жителя Гродно отобрали сумку, пока он ждал автобус, и… съели улики. Немудрено - это были продукты.

Было это поздно вечером. 27-летний мужчина на остановке «Автовокзал» ждал транспорт, а до этого в магазине купил себе домой продукты. Молодой человек держал в руке пакет с едой, когда мимо проходили два незнакомца.

- Они выхватили сумку с продуктами и убежали во дворы. Потерпевший обратился за помощью в милицию, вскоре правоохранители задержали подозреваемых в совершении грабежа, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Грабителями оказались мужчины в возрасте 45 и 46 лет - безработные. Пока их поймали, улик уже не было - они съели продукты на общую стоимость 12 рублей.

- Мужчины объяснили, что хотели есть, а денег на еду не было, поэтому и пошли на преступление, - добавили в милиции.