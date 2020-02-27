Белорус заработал уголовное дело, прочитав переписку жены в соцсети

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Криминальная драма с участием бывшей семейной пары разыгралась на Гродненщине. 42-летняя сельчанка из Островецкого района подала заявление за своего 38-летнего мужа. И дело тут не в домашнем насилии: женщина обвиняет супруга в том, что он прочитал ее переписку в соцсети. Сельчанка утверждает, что муж незаконно получил доступ к ее аккаунту в соцсети.

- Выяснилось, что супруги разошлись, но без официального расторжения брака. У мужчины остался общий планшет, на котором он нашел страницу жены и решил прочитать ее личные сообщения, - рассказывает подробности официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. - Мужчина за несколько манипуляций незаконно получил пароль, вошел от имени жены в ее аккаунт и изучил переписку. Потом он изменил ее учетные данные и поделился компрометирующими ее сведениями с общей знакомой.

По словам фигуранта, он решился на преступление из любопытства - хотел узнать, не изменяла ли ему супруга. А теперь будет отвечать за свое любопытство по уголовной статье за несанкционированный доступ к компьютерной информации.

Супружеская верность, и что же такого бывший муж нашел в переписках женщины, остается за кадром.