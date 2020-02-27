Связали, избивали, украли деньги и вещи. Четверо уголовников представились милиционерами и ограбили троих человек

Изменить размер текста: A A

Под Минском компания из четырех мужчин незаконно задержала троих человек, представившись милиционерами. А потом задержанных избили и ограбили.

Обвиняемые - уже не раз судимые минчане в возрасте 42, 38, 34 и 27 лет. Как-то летом в лесу они вместе пили алкоголь и встретили незнакомых двух мужчин и женщину. Компания представилась сотрудниками правоохранительных органов и инсценировала задержание незнакомцев - якобы они раньше совершили преступление.

- Потребовали лечь на землю, связали руки и стали избивать. Несколько часов насильственно удерживали. А потом украли деньги, телефоны, документы и другие вещи потерпевших на общую сумму более 1,1 тыс. рублей, - рассказали в Следственном комитете.

Когда под утро одного из мужчин отпустили, он сразу же обратился в милицию. А женщину и второго мужчину преступники продолжали удерживать в лесу. Затем на такси поехали с ними в Минск. Там, в квартире у потерпевшего, лжемилиционеров задержали настоящие правоохранители.

Теперь за «самовольное присвоение звания и власти должностного лица, сопряженное с совершением на этом основании общественно опасных действий», а также за грабеж и незаконное лишение свободы минчан будут судить.