2020-02-27T16:05:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорус уехал на заработки в Польшу и погиб

Последний раз мужчину видели на выезде из Варшавы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорус уехал на заработки в Польшу и погиб. Фото: ПСО АнгелБелорус уехал на заработки в Польшу и погиб. Фото: ПСО Ангел
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40-летний мужчина из Речицы отправился на заработки в Польшу и домой не вернулся. Он исчез в конце августа прошлого года, перестав выходить на связь.

В тот день он должен быть ехать домой. Известно, что белорус 26 августа находился на выезде из Варшавы возле МакДональдса и ждал маршрутку, чтобы добраться до Бреста. Но к перевозчику он так и не сел, а потом нашли личные вещи мужчины, которые передали в белорусское консульство в Белостоке.

Объявление о пропавшем без вести уроженце Гомельщины размещал поисково-спасательный отряд «Ангел» - к поискам подключались волонтеры, но ничего выяснить о мужчине не удалось.

И вот, через полгода ПСО разместил новое объявление с печальной новостью: стало известно - речичанин погиб. О подробностях не рассказывают по этическим соображениям.

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