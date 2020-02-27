В Беларуси - 40 больничных клоунов, но скоро их станет больше

В Беларуси сейчас - 40 больничных клоунов. Фото: Фанни ноуз

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Благотворительное общественное объединение «Больничные клоуны Фанни ноуз» проводит Республиканский форум больничных клоунов. Мероприятие состоится в Гомеле 29 февраля - 1 марта при финансовой поддержке программы малых грантов Посольства США в Беларуси.

На форуме больничные клоуны из разных городов смогут поделиться опытом работы в стационаре, в различных отделениях, опытом взаимодействия с медицинским персоналом больниц, их руководством, рассказали KP.BY организаторы.

В программе - тренинги по клоунаде, жонглированию, пластическому самовыражению, семинар по этике больничной клоунады.

- Большая часть времени будет посвящена обучению и повышению профессионального мастерства участников форума. В завершении состоится торжественное принятие стажеров в члены общественного объединения и их официальный переход в статус больничного клоуна. Так 1 марта в Беларуси станет на 27 больничных клоунов больше и общая численность организации составит 67 человек, - отметили в общественном объединении.

Больничные клоуны Funny nose помогают в реабилитации детей, находящихся на стационарном лечении средствами клоунады, арт-терапии и игротерапии: не лекарствами, а путем создания позитивных эмоций.