Зима - почти всё! Мы разузнали у синоптиков, чего ждать от погоды 28 и 29 февраля

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На сегодня, 28 февраля, синоптики объявили желтый уровень опасности, причина на этот раз - гололедица, которую ожидают на дорогах республики. Также не исключен слабый туман. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +6°С. В целом по Беларуси будет облачно с прояснениями. Осадки, главным образом мокрый снег и дождь, прогнозируются лишь местами, в основном в Витебской области. В столице пятница обещает быть сухой, но облачной. Термометры в Минске покажут от +1 до +3 градусов.

В областных центрах специалисты Белгидромета прогнозируют следующую погоду. В Бресте облачно, но без осадков, воздух прогреется до +3 до +5 градусов. Такая же погода ожидает жителей Гомеля и Гродно, правда, в этом областном центре будет немного холоднее - максимум +4 . Сплошная облачность, отсутствие осадков и от +1 до +3 градусов - такой прогноз для Могилева. В Витебске прогнозируют мокрый снег и максимум +2 градуса.

Случающийся раз в четыре года 29 февраля в этот раз выпал на субботний выходной. Провести «дополнительный» день надо с пользой. В Беларуси будет облачно, местами по республике будет идти небольшой кратковременный мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночная температура воздуха будет ниже нулевой отметки: -1...-7°С. Днем максимум, который прогнозируют синоптики, будет в пределах от -1°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу республики.