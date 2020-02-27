ДТП по Островцом: водитель на Ford врезался во встречный легковой «ВАЗ»

Водитель грузовика не вписался в поворот и выехал на встречную полосу. Фото: ГАИ Гродно.

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на Гродненщине в среду, 26 февраля. Подробности пресс-служба областной Госавтоинспекции сообщила в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария случилась в утренние часы на территории Островецкого района. Примерно в 08.30 часов недалеко от деревни Мацканы на грузовом «Форде» ехал житель Минска. На закруглении дороги минчанин не справился с управлением и вырулил на встречку, где в тот момент оказался легковой «ВАЗ». ДТП избежать не удалось.

– В лобовом столкновении пострадал 72-летний водитель «копейки». В аварии пожилой мужчина получил сильные травмы головы, его в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу, – пояснили в пресс-службе ГАИ.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в тот же день в Островецком районе при схожих обстоятельствах произошло смертельное ДТП двух «Ситроенов». Девушка-водитель не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе. От полученных в ДТП травм она скончалась на месте происшествия.