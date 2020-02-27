2020-02-27T19:00:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Бро, не бей, пожалуйста!»: В Минске три лоботряса повредили лифт, авто на парковке и автомат с водой

Видео с «подвигами» хулиганы разместили в соцсетях и были задержаны [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Молодой человек попрыгал на припаркованной машине. Фото: стоп-кадр.Молодой человек попрыгал на припаркованной машине. Фото: стоп-кадр.
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В сети на днях появилось видео ночных «подвигов» нетрезвой компании, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Молодые люди, снимая на телефон, разбили зеркало в лифте, затем один из них попрыгал на легковушке на парковке, а потом они принялись и за аппарат с питьевой водой на улице.

Запись заинтересовала правоохранителей, и вскоре они установили личности хулиганов. Ими оказались 18 и 19-летние минчане. Парни нигде не работают и не учатся. Злоумышленников задержали.

– В тот вечер молодые люди вместе выпивали в квартире во Фрунзенском районе. Затем их потянуло на «подвиги», которые и попали в интернет, – добавили в ГУВД.

Материалы дела переданы в СК на правовую оценку. Пьяные выходки могут обернуться для бездельников уголовной ответственностью.

Сейчас правоохранители разыскивают владельца авто, поврежденного хулиганами.

Хулиганы повредили лифт, машину и торговый аппарат в Минске..

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