2020-02-27T19:26:46+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске муж отчитал жену за плохую успеваемость сына, а когда она в истерике стала бить посуду, вызвал милицию. Угадайте, чем закончилось?

Милиционер оказался миротворцем уровня бог!
Надежда БУТОВИЧ
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Капитан милиции Алексей Чернявский помирил в Минске семейную пару и даже помог их сыну с уроками. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Капитан милиции Алексей Чернявский помирил в Минске семейную пару и даже помог их сыну с уроками. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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Семейный скандал с неожиданным, но благополучным, продолжением случился в белорусской столице на днях, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Супруг набросился с критикой на жену за плохую успеваемость сына по урокам истории. Для женщины это была последняя капля: она и зарабатывает, и дома порядок и чистота, а еще претензии из-за оценок сына… Разозленная жена принялась бить посуду и, чтобы утихомирить супружницу, мужчина позвонил в милицию.

Прибывший по вызову на улицу Орловскую милиционер понял, что семья в целом-то положительная: чисто, уютно, ребенок опрятный. Наверное, просто день такой, когда навалилось все разом…

– Когда приехавший по вызову офицер разобрался в ситуации, он сначала успокоил женщину, примирил супругов. А затем пригласил и 13-летнего школьника на разговор. Милиционер оказался учителем истории по образованию, он терпеливо объяснил мальчику тему, которая никак не давалась в школе. И спустя пару дней мальчик принес домой из школы «десятку», – рассказали в пресс-службе.

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