В Борисове во время застолья 58-летний мужчина ударил ножом гостя, до больницы тот не доехал

Мужчина пришел в гости к знакомой и был убит за столом. Фото: СК.

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Пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте сообщила о расследовании убийства, на днях произошедшего в Борисове.

В ходе следствия выяснилось, что в день трагедии двое мужчин 58- и 30-летний были в гостях у своей знакомый. Компания выпивала и в какой-то момент изрядно выпившие мужчины начали ругаться. Во время ссоры старший гость схватился за нож и нанес оппоненту несколько роковых ударов. Пострадавшему вызвали «скорую», но до больницы он не доехал, скончался по дороге в машине скорой помощи от сильной кровопотери.

– Подозреваемого в совершении убийства задержали, он находится в изоляторе, возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место преступления, изъяли вещдоки, зафиксировали следовую картину. Нож, которым предположительно было совершено убийство, был обнаружен на месте происшествия, – прокомментировали в пресс-службе.