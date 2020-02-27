2020-02-27T20:41:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиозно предприятие купило улья для производства, а их за зиму украли

Злоумышленника обнаружили по горячим следам
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Вместо меда - судимость. Фото: pixabay.com.Вместо меда - судимость. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

О краже пчелиных домиков со склада одного из предприятий в Лиозненском районе сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Районная организация решила среди прочих производств заняться медом. Оформили документацию, купили 30 ульев и поставили храниться на складе до весны. А когда в Беларуси потеплело, и улья понадобились, на складе выявили крупную недостачу.

– Руководство предприятия обратилось в милицию с заявлением о пропаже 16 из тридцати ульев. В ходе следствия удалось выйти на след подозреваемого в краже, – пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что один из местных жителей, узнав о приобретении фирмой ульев, начал обхаживать сторожа, помоги, мол, вынести казенное имущество. Но сторож был непреклонен, тогда сельчанин решился на единоличную кражу. Украденные улья с помощью знакомого вывез на телеге и установил на своем огороде.

Найденные домики для пчел возвратили на предприятие, а против подозреваемого возбудили уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Кто, когда и сколько? В «Белнефтехиме» детально рассказали о поставках нефти на март
В Лиозно предприятие купило улья для производства, а их за зиму украли
Старики-разбойники: в Бресте пенсионеры накупили алкоголя по чужой карточке
В Борисове во время застолья 58-летний мужчина ударил ножом гостя, до больницы тот не доехал
В Минске муж отчитал жену за плохую успеваемость сына, а когда она в истерике стала бить посуду, вызвал милицию. Угадайте, чем закончилось?
«Бро, не бей, пожалуйста!»: В Минске три лоботряса повредили лифт, авто на парковке и автомат с водой
ДТП по Островцом: водитель на Ford врезался во встречный легковой «ВАЗ»
В Беларуси - 40 больничных клоунов, но скоро их станет больше
На «Нафтане» рабочий получил травму и умер в больнице
Белорус уехал на заработки в Польшу и погиб
Связали, избивали, украли деньги и вещи. Четверо уголовников представились милиционерами и ограбили троих человек
Белорус заработал уголовное дело, прочитав переписку жены в соцсети
Съели улики: на остановке у жителя Гродно украли пакет с едой
«Толкотня и возня». Лукашенко рассказал об интеграции и ЕАЭС
На месте бывшего Червенского рынка в Минске построят торговый комплекс
Коронавирус все ближе к Беларуси: первый случай заболевания зафиксировали в Эстонии
«Бил, душил, сбросил с 3-го этажа». Житель Барановичей обвиняется в жестоком обращении с животным и угрозе убийством
Трамп повторил совет Лукашенко о том, как не заразиться коронавирусом
Отменить или провести в пустом зале: «Евровидение» под угрозой срыва из-за коронавируса
В Минске ночью сгорело авто
Посыпав головы пеплом, католики начали Великий пост
В Минске на МКАД Opel наехал на оторвавшееся колесо грузовика и врезался в Toyota, а та от удара сделала кульбит
В Пинске 61-летнего крановщика, случайно убившего на стройке прораба, приговорили к 2 годам