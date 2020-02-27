В Лиозно предприятие купило улья для производства, а их за зиму украли

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О краже пчелиных домиков со склада одного из предприятий в Лиозненском районе сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Районная организация решила среди прочих производств заняться медом. Оформили документацию, купили 30 ульев и поставили храниться на складе до весны. А когда в Беларуси потеплело, и улья понадобились, на складе выявили крупную недостачу.

– Руководство предприятия обратилось в милицию с заявлением о пропаже 16 из тридцати ульев. В ходе следствия удалось выйти на след подозреваемого в краже, – пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что один из местных жителей, узнав о приобретении фирмой ульев, начал обхаживать сторожа, помоги, мол, вынести казенное имущество. Но сторож был непреклонен, тогда сельчанин решился на единоличную кражу. Украденные улья с помощью знакомого вывез на телеге и установил на своем огороде.

Найденные домики для пчел возвратили на предприятие, а против подозреваемого возбудили уголовное дело.