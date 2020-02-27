2020-02-27T21:05:14+03:00
Экономика
КП Беларусь

Кто, когда и сколько? В «Белнефтехиме» детально рассказали о поставках нефти на март

В Беларусь поставят российскую и азербайджанскую нефть, причем большую часть – без премий
Надежда БУТОВИЧ
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В Концерне заявили, что объем нефти, который раньше забирала Беларусь, теперь перекачали в танкеры. Фото: belta.by.В Концерне заявили, что объем нефти, который раньше забирала Беларусь, теперь перекачали в танкеры. Фото: belta.by.
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Пресс-служба концерна «Белнефтехим» рассказала belta.by о будущих поставках нефти на территорию республики в марте 2020 года.

Так основную часть запланированного объема составит российское сырье, которое поставят предприятия группы компаний «Сафмар» (Россия).

– 300 тысяч тонн нефти марте в Беларусь поставят от ГК «Сафмар». Еще часть – 50 тысяч тонн ожидаем от «УДС нефти», – пояснил Александр Тищенко, пресс-секретарь госконцерна.

Нефть от «Сафмар» и пяти новых для Беларуси поставщиков, так же российских компаний, закупается по рыночным ценам и без премий.

Кроме того, из Клайпедского порта уже в марте на территорию республике придет еще 160 тысяч тонн российской нефти, купленной через трейдеров.

Напомним, что ранее в «Белнефтехиме» сообщали о договоренностях на нефтяные поставки в марте и с азербайджанской Socar. Путем из Азербайджана в Одессу, а затем по нефтепроводу Одесса – Броды в Беларусь придет еще примерно 160 тысяч тонн.

– «Белнефтехим» не вел переговоров с «Роснефтью» и «Татнефтью» о поставках на март. А информацию об этом, опубликованную некоторыми СМИ, концерн соотносит с инсайдерскими сигналами, связанными с общей картиной падения цен на нефть на мировом рынке. На данный момент, предложений по сорту Urals (Прим.: российская марка экспортной нефтяной смеси) в портах стало больше, чем раньше. Объем, который раньше забирался Беларусью, перекачали в танкеры, – резюмировал Тищенко.

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Кто, когда и сколько? В «Белнефтехиме» детально рассказали о поставках нефти на март
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