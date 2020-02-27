В Минске мужчина на каршеринговом Volkswagen не пропустил троллейбус: пострадал 6-летний мальчик

Авария парализовала движение почти на час

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Серьезное ДТП в белорусской столице произошло вечером в четверг, 27 февраля. Об этом проинформировали в Telegram УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Примерно в 19.00 часов в центре Минска столкнулись троллейбус и каршеринговая иномарка.

– Предварительно авария случилась из-за водителя «Фольксвагена Поло», который, поворачивая налево с Немиги на Мясникова, не пропустил троллейбус, ехавший в первой полосе от площади Богушевича к улице Короля, – прокомментировали в пресс-службе.

В аварии пострадал 6-летний ребенок, который ехал в машине вместе с родителями. Мальчика доставили в больницу.

Пока на месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, троллейбусы были отправлены в объезд по Немиге, проспекту Дзержинского до площади Жукова. Часть троллейбусов стали в пробку, но к 20.00 часов движение было полностью возобновлено.