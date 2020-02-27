В 2019 году в агроусадьбах Беларуси отдохнули полмиллиона человек, но только девятая часть из них – иностранцы

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Число агроусадеб в Беларуси растет год от года. Например, за 2019 год в стране появилось на 12 процентов больше домов для уединенного сельского экоотдыха, чем еще год назад. Всего же на январь 2020 года в республике насчитывалось ровно 2760 агроусадеб, сообщили в sb.by в Департаменте по туризму Минспорта.

– Растет не только число агроусадеб, но и количество осуществляющих такую деятельность. За год хозяев усадеб стало почти на 26 процентов больше. А 14 лет назад, в Беларуси было всего 34 агроусадьбы, – напомнил Виталий Грицевич, замдиректора Департамента по туризму.

За прошлый год агроусадьбы посетили около 515 тысяч отдыхающих, причем в основном это белорусы. Иностранные гости из этого числа – 60 тысяч людей, приехавших на отдых из 78 стран.

– При этом снижается доля россиян. А на периферию все чаще заглядывают туристы из дальних стран: Мозамбика, Сенегала, Бахрейна и других, – добавил представитель Минспорта и туризма.

Агроусадьбы перестали стоять в стороне и от турсферы: работают с фирмами, а не только через «сарафанное радио».

– В прошлом году турфирмы привозили в Беларусь на отдых группами австралийцев, канадцев, финнов. И хозяева усадьб все больше ратуют не за «корпоративы» и выездные торжества, а именно прием зарубежных гостей, – поделился Грицевич.