2020-02-28T09:51:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси зарегистрирован первый пациент с коронавирусом

У студента из Ирана выявили 2019-nCoV
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Молодой человек и те, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице.Молодой человек и те, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, - сообщает Минздрав Беларуси.

Всех, кто прибывает из Южной Кореи, Ирана и Италии в Беларусь с 20 февраля, обследуют. И в минувший четверг, 27 февраля, при лабораторном типировании вирус выявили у студента из Ирана. Он прилетел в Беларусь из Баку накануне - 22 февраля. Молодой человек и те, кто с ним контактировал, сейчас находятся в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице. У студента состояние удовлетворительное.

- В Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV, - говорится на сайте ведомства.

Напомним, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы во многих странах Европы: Италии, Германии, Швейцарии, Австрии, Эстонии... Коронавирус обнаружен и в России. Наша страна-соседка Литва объявила чрезвычайный режим.

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