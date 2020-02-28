Общее количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2788

Изменить размер текста: A A

Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР обнародовал новую статистику об эпидемии коронавируса в стране. Летальные исходы - 2788 человек. За последние сутки умерли 44 человека, у 327 вирус был диагностирован, еще у 2308 человек есть подозрение на него. Общее число зараженных - 78 824 человека. 36 117 человек, у которых вирус был диагностирован, успешно излечились и были выписаны из больниц и госпиталей. Еще 39 919 продолжают лечение, при этом состояние 7952 из них оценивается медиками как тяжелое. Самой пораженной коронавирусом провинцией Китая остается Хубэй. На фоне продолжающейся эпидемии в Китае, ситуация с коронавирусом развивается и за пределами Поднебесной. В Южной Корее инфицировано 1776 человек, зарегистрировано 13 случаев смерти, в Японии вирус 2019-nCoV диагностирован у 210 человек, трое умерло. В Иране, у гражданина которого зарегистрирован первый в Беларуси завозной случай короновариса, заразились 245 человек, 26 умерли.