2020-02-28T10:56:55+03:00
Экономика
КП Беларусь

Мясникович: Вопрос о переходе стран ЕАЭС во взаиморасчетах на российский рубль обсуждается

Но никакого решения об этом пока нет
Виктор ПАЖИТОК
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Определение единой валюты для взаимных расчетов внутри ЕАЭС - длительный процессОпределение единой валюты для взаимных расчетов внутри ЕАЭС - длительный процессФото: Павел МАРТИНЧИК
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Страны ЕАЭС могут перейти на российский рубль в качестве единого средства во взаимных расчетах, но никто не говорит, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль.

- Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно, - приводит БелТА слова председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. - Все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Российской Федерацией. Чтобы рассчитаться за импорт из России, им не хватает рублевой выручки, - пояснил Михаил Мясникович. - Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне, - пояснил он.

В ближайшее время Михаил Мясникович планирует встретиться с руководителями центробанков стран ЕАЭС, чтобы обсудить насущные вопросы, в том числе единую валюту. Однако ею может стать не только российский рубль.

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