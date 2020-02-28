Мясникович: Вопрос о переходе стран ЕАЭС во взаиморасчетах на российский рубль обсуждается

Но никакого решения об этом пока нет

Изменить размер текста: A A

Страны ЕАЭС могут перейти на российский рубль в качестве единого средства во взаимных расчетах, но никто не говорит, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль.

- Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно, - приводит БелТА слова председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. - Все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Российской Федерацией. Чтобы рассчитаться за импорт из России, им не хватает рублевой выручки, - пояснил Михаил Мясникович. - Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне, - пояснил он.

В ближайшее время Михаил Мясникович планирует встретиться с руководителями центробанков стран ЕАЭС, чтобы обсудить насущные вопросы, в том числе единую валюту. Однако ею может стать не только российский рубль.