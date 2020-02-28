«Студенты, с которыми учился заболевший, под медицинским наблюдением». Министр здравоохранения - о первом случае коронавируса в Беларуси

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Подробности утром 28 февраля рассказал журналистам Владимир Караник.

- Мы постоянно обновляем перечень стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. И если в Иране до 19-го числа ни одного случая зарегистрировано не было, то уже 26-го мы зафиксировали резкий рост числа заболевших, поэтому было принято решение отнести Иран к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, - рассказал министр здравоохранения. - Было дано указание провести активное выявление и обследование всех граждан Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля. Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику. На момент осмотра жалоб не предъявлял, но медработников смутила небольшая температура 37,3, покраснение в горле.

Студента доставили в инфекционную больницу, у него взяли мазки - наличие семейства коронавирусов подтвердилось.

- Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Но мы сразу же, демонстрируя свою открытость и последовательность, проинформировали об этом общественность и Всемирную организацию здравоохранения. Студенты, проживающие совместно с ним (а он проживал отдельно на квартире), на сегодня госпитализированы для меднаблюдения, их состояние абсолютно нормальное. Студенты, вместе с которыми он учился, переведены под медицинское наблюдение. Сейчас совместно с Министерством образования мы решаем, как составить индивидуальную программу обучения для того, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов, чтобы они менее пересекались. Мы продолжим работу строго в открытом эффективном режиме. Ни желания, ни возможности скрывать ситуацию у нас нет.