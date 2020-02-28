Серый риелтор присвоил три квартиры в Минске

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В Минске задержан 62-летний житель столицы, который мошенническим путем завладел тремя квартирами.

- Подозреваемый «работал» на протяжении пяти лет, причем исключительно в столице. Он знакомился с минчанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни, входил в доверие приобретением для них алкоголя и передачей денег. Позже предлагал жертве обогатиться на «выгодных условиях»: собственную квартиру, расположенную в столице, продать, а вместо нее приобрети хорошее жилище на периферии, при этом еще и получить солидную выручку, - сообщает МВД.

Мошенника раскрыли сотрудники 2-го управления ГУБОПиК МВД. Там выяснили, что в реальности «выгодная сделка» оборачивались для жертв обманом:

- Вместо обещанного имущества подозреваемый покупал ветхие дома, непригодные для жилья. Так, для одного из потерпевших в Столбцовском районе он купил дом без каких-либо условий для проживания, однако и его не оставил в собственности минчанина: опоив жертву алкоголем, выкупил имущество обратно и перепродал уже новой жертве. При всем этом в доме продолжал проживать прошлый владелец.

А еще одному мужчине мошенник предложил продать его квартиру в столице и купить жилье поменьше. Но, продав жилище, взамен приобрел жилье в пристоличье. Оформил договор пожизненной ренты, согласно которому после смерти потерпевшего квартира будет принадлежать ему.

Сейчас правоохранители установили троих потерпевших от рук серого риелтора. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.