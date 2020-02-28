Владимир Караник : «В Бресте под наблюдением находится семья студентки, которая ехала из Милана»

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- Работа по профилактике завоза и распространения коронавируса в Беларуси проводится в режиме 24/7, - рассказал 28 февраля министр здравоохранения Владимир Караник. - Мы стараемся всегда работать на упреждение. Одна из наших студенток, которая учится в Милане, ехала с родителями обратно в Беларусь в связи с закрытием Миланского университета. У ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции.

Белоруска связалась с представителями Минздрава. Ей порекомендовали не пользоваться общественным транспортом.

- Мы связались с нашим посольством в Варшаве, и они обеспечивали доставку машиной посольства студентки и ее родителей до границы, где ее встречала скорая помощь из Бреста. На сегодня они размещены в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из троих нет.

Напомним, утром 28 февраля стало известно, что в Беларуси выявлен первый случай коронавируса.