Владимир Караник : «В Бресте под наблюдением находится семья студентки, которая ехала из Милана»
- Работа по профилактике завоза и распространения коронавируса в Беларуси проводится в режиме 24/7, - рассказал 28 февраля министр здравоохранения Владимир Караник. - Мы стараемся всегда работать на упреждение. Одна из наших студенток, которая учится в Милане, ехала с родителями обратно в Беларусь в связи с закрытием Миланского университета. У ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции.
Белоруска связалась с представителями Минздрава. Ей порекомендовали не пользоваться общественным транспортом.
- Мы связались с нашим посольством в Варшаве, и они обеспечивали доставку машиной посольства студентки и ее родителей до границы, где ее встречала скорая помощь из Бреста. На сегодня они размещены в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из троих нет.
Напомним, утром 28 февраля стало известно, что в Беларуси выявлен первый случай коронавируса.
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