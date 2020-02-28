2020-02-28T11:23:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Владимир Караник : «В Бресте под наблюдением находится семья студентки, которая ехала из Милана»

У соседки девушки нашли признаки коронавирусной инфекции
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
На границе семью встретили врачиНа границе семью встретили врачиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

- Работа по профилактике завоза и распространения коронавируса в Беларуси проводится в режиме 24/7, - рассказал 28 февраля министр здравоохранения Владимир Караник. - Мы стараемся всегда работать на упреждение. Одна из наших студенток, которая учится в Милане, ехала с родителями обратно в Беларусь в связи с закрытием Миланского университета. У ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции.

Белоруска связалась с представителями Минздрава. Ей порекомендовали не пользоваться общественным транспортом.

- Мы связались с нашим посольством в Варшаве, и они обеспечивали доставку машиной посольства студентки и ее родителей до границы, где ее встречала скорая помощь из Бреста. На сегодня они размещены в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из троих нет.

Напомним, утром 28 февраля стало известно, что в Беларуси выявлен первый случай коронавируса.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В БНТУ, где учится больной коронавирусом иранец, отменили занятия
Лукашенко о случаях снижения зарплат бюджетникам: Кому-то мало не покажется!
Дозаторы с антисептиками размещают в многолюдных местах Минска из-за коронавируса
Лукашенко: Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила
Лукашенко считает, что не надо закрывать границы Беларуси из-за коронавируса
Стало известно, когда в Беларуси состоится первое централизованное тестирование
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Закрытие границы не рекомендуется по ряду причин»
Лукашенко пообещал рост зарплат учителей и врачей
В пунктах пропуска на границе Беларуси выявляют возможных больных коронавирусом
Тепловизоры и диспенсеры: как ищут коронавирус в аэропорту «Минск»
Караник про заразившегося коронавирусом студента из Ирана: «Внушает оптимизм, что у него не было кашля»
Владимир Караник : «В Бресте под наблюдением находится семья студентки, которая ехала из Милана»
Серый риелтор присвоил три квартиры в Минске
«Студенты, с которыми учился заболевший, под медицинским наблюдением». Министр здравоохранения - о первом случае коронавируса в Беларуси
Мясникович: Вопрос о переходе стран ЕАЭС во взаиморасчетах на российский рубль обсуждается
Общее количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2788
Зима - почти всё! Мы разузнали у синоптиков, чего ждать от погоды 28 и 29 февраля
В Беларуси зарегистрирован первый пациент с коронавирусом
В 2019 году в агроусадьбах Беларуси отдохнули полмиллиона человек, но только девятая часть из них - иностранцы
В Минске мужчина на каршеринговом Volkswagen не пропустил троллейбус - пострадал 6-летний мальчик
Кто, когда и сколько? В «Белнефтехиме» детально рассказали о поставках нефти на март
В Лиозно предприятие купило улья для производства, а их за зиму украли
Старики-разбойники: в Бресте пенсионеры накупили алкоголя по чужой карточке