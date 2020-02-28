Караник про заразившегося коронавирусом студента из Ирана: «Внушает оптимизм, что у него не было кашля»

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- Студент контактировал с небольшим количеством людей (в 33-й поликлинике. - Ред.), - рассказал журналистам министр здравоохранения Владимир Караник. - Его вызвали на конкретное время и провели обследование. Тот медицинский работник, который с ним контактировал, и та скорая помощь, которая доставляла его в инфекционную больницу, тоже находятся под медицинским наблюдением.

- Как обезопасить себя в данной ситуации?

- Внушает оптимизм, что у данного студента не было кашля. Основной источник заражения - это когда человек кашляет и эти вирусные тела с каплями мокроты могут разлетаться... Меры профилактики обычные - это мытье рук, не трогать глаза грязными руками. И при признаках вирусной инфекции заболевший должен носить в общественных местах маску, чтобы обезопасить других от себя. Потому что на самом деле оснований для введения масочного режима на сегодняшний момент нет и это не эффективно. Это признала Всемирная организация здравоохранения.