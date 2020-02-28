2020-02-28T11:45:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Тепловизоры и диспенсеры: как ищут коронавирус в аэропорту «Минск»

Любой желающий может прямо в аэропорту пройти лабораторную диагностику и сдать пробу
Павел МИЦКЕВИЧ
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В аэропорту «Минск» приняли меры по выявлению коронавируса. Фото: airport.byВ аэропорту «Минск» приняли меры по выявлению коронавируса. Фото: airport.by
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В Национальном аэропорту «Минск» рассказали о мерах по выявлению возможного заболевания коронавирусом у прибывающих пассажиров. Работа начинается уже у борта самолета: специалисты столичной санитарно-эпидемиологической службы выявляют пассажиров с признаками вирусной инфекции и передают их медикам. Для заболевших отдельно проводится таможенное оформление и проверка паспортов.

В секторах прилетов установлены тепловизоры, измеряющие температуру человека дистанционно. Любой желающий может прямо в аэропорту пройти лабораторную диагностику и сдать пробу на коронавирус - тест бесплатный. Но не мгновенный: результаты получают максимум за 12 часов и, если вдруг коронавирус найдут, свяжутся с человеком.

В аэропорту «Минск» приняли меры по выявлению коронавируса. Фото: airport.by

В аэропорту «Минск» приняли меры по выявлению коронавируса. Фото: airport.by

Аэропорт стали чаще мыть дезинфицирующими средствами. А по всему зданию аэровокзала установили дополнительные диспенсеры - дезинфекторы рук.

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