2020-02-28T11:37:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В пунктах пропуска на границе Беларуси выявляют возможных больных коронавирусом

В санитарно-карантинных пунктах постоянно дежурят врачи
Павел МИЦКЕВИЧ
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Несколько лет назад на границе выявляли заболевших гриппомНесколько лет назад на границе выявляли заболевших гриппомФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В пунктах пропуска на границе Беларуси особое внимание стали уделять тем, у кого заметили признаки инфекций.

- С личным составом провели дополнительные занятия по выявлению в пассажиропотоке лиц с признаками инфекционных заболеваний, - сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Если при пересечении границы замечают больного человека, его изолируют от общего потока и отводят в санитарно-карантинный пункт, размещенный здесь же, на границе. В таких пунктах постоянно должен находиться дежурный врач.

- Список стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой постоянно уточняется. Людям, которые возвращаются в Беларусь из этих стран, уделяется особое внимание, - подчеркивается в сообщении ведомства.

В ГПК заявили, что пограничники обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты для работы с инфицированными и готовы к любому развитию ситуации.

Напомним, похожие меры были организованы несколько лет назад в пунктах пропуска на границе с Украиной, где бушевала эпидемия гриппа.

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