Лукашенко пообещал рост зарплат учителей и врачей

Лукашенко пообещал рост зарплат врачей до 150% от средней по стране Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Президент Беларуси в своем выступлении на съезде профсоюзов 28 февраля заявил о том, что зарплаты учителей и врачей должны вырасти до 100% и 150% от средней по стране соответственно. В прошлом году в Беларуси достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране, рассказал Александр Лукашенко:

- На 2020 год поставлена четкая задача - сохранить эти показатели. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача - 150%.

В то же время президент потребовал «выжигать каленым железом» случаи несвоевременной выплаты зарплаты, цитирует пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что инфляция сохраняется на уровне не выше 5%, «несмотря на сильнейшее внешнее давление»:

- Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами.

Президент поставил профсоюзам задачу:

- Нужно во что бы то ни стало сохранить производства и трудовые коллективы. Мы это делали всегда, даже в самые сложные времена. Людей на улицу не выбрасывали. Зарплату, пусть и не самую высокую, платили.