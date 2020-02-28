Караник о коронавирусе в Беларуси: «Закрытие границы не рекомендуется по ряду причин»

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- На сегодняшний момент 2019-nCoV - это из всей группы коронавирусов, наверное, наименее смертоносный, - рассказал журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, который вспомнил другие коронавирусы. - Он просто более эпидемиологически активный, то есть легче распространяется. На сегодня предварительные данные свидетельствуют о принадлежности к 2019-nCoV. Но мы перепроверяем другими тестами, для того чтобы точно убедиться, что мы имеем дело именно с этим вирусом. Но, учитывая обоснованные подозрения, уже превентивно применяются меры профилактики.

Сегодня эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая... Надо понимать, мы живем в глобальном мире. Закрыть границы в принципе невозможно. Достаточно посмотреть в интернете Флайтрадар 24 (сервис. - Ред.), и вы увидите, сколько самолетов сегодня находится над Европой и как перемещается наше население. Наша задача - обеспечить контроль за всеми въезжающими. Закрытие границы не рекомендуется по ряду причин. Первое - это стимулирование незаконной, бесконтрольной эмиграции. Люди нелегально въедут в страну, но минуют все наши пункты контроля, и они будут бояться обращаться и в органы здравоохранения. Это может привести к неконтролируемому распространению инфекции.

- Студент прибыл из Баку. С коллегами из Азербайджана связывались?

- Естественно. Этот студент 20 февраля на маршрутном такси переехал в Баку и 22-го прилетел в Беларусь. Учитывая, что 22-го Иран не относился к странам с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, он прошел стандартные меры контроля. Но двойной контроль был - тепловизоры и т. д. Признаков заболевания на тот момент у него не было. И сегодня у него минимальные признаки нарушения здоровья. Он чувствует себя абсолютно удовлетворительно, как и все остальные, которые находятся под наблюдением.