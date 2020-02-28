2020-02-28T12:30:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Караник о коронавирусе в Беларуси: «Закрытие границы не рекомендуется по ряду причин»

Министр здравоохранения говорит, что в стране эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Министр здравоохранения считает, что маски нужно носить тем, кто заболел ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВМинистр здравоохранения считает, что маски нужно носить тем, кто заболел ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

- На сегодняшний момент 2019-nCoV - это из всей группы коронавирусов, наверное, наименее смертоносный, - рассказал журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, который вспомнил другие коронавирусы. - Он просто более эпидемиологически активный, то есть легче распространяется. На сегодня предварительные данные свидетельствуют о принадлежности к 2019-nCoV. Но мы перепроверяем другими тестами, для того чтобы точно убедиться, что мы имеем дело именно с этим вирусом. Но, учитывая обоснованные подозрения, уже превентивно применяются меры профилактики.

Сегодня эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая... Надо понимать, мы живем в глобальном мире. Закрыть границы в принципе невозможно. Достаточно посмотреть в интернете Флайтрадар 24 (сервис. - Ред.), и вы увидите, сколько самолетов сегодня находится над Европой и как перемещается наше население. Наша задача - обеспечить контроль за всеми въезжающими. Закрытие границы не рекомендуется по ряду причин. Первое - это стимулирование незаконной, бесконтрольной эмиграции. Люди нелегально въедут в страну, но минуют все наши пункты контроля, и они будут бояться обращаться и в органы здравоохранения. Это может привести к неконтролируемому распространению инфекции.

- Студент прибыл из Баку. С коллегами из Азербайджана связывались?

- Естественно. Этот студент 20 февраля на маршрутном такси переехал в Баку и 22-го прилетел в Беларусь. Учитывая, что 22-го Иран не относился к странам с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, он прошел стандартные меры контроля. Но двойной контроль был - тепловизоры и т. д. Признаков заболевания на тот момент у него не было. И сегодня у него минимальные признаки нарушения здоровья. Он чувствует себя абсолютно удовлетворительно, как и все остальные, которые находятся под наблюдением.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В БНТУ, где учится больной коронавирусом иранец, отменили занятия
Лукашенко о случаях снижения зарплат бюджетникам: Кому-то мало не покажется!
Дозаторы с антисептиками размещают в многолюдных местах Минска из-за коронавируса
Лукашенко: Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила
Лукашенко считает, что не надо закрывать границы Беларуси из-за коронавируса
Стало известно, когда в Беларуси состоится первое централизованное тестирование
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Закрытие границы не рекомендуется по ряду причин»
Лукашенко пообещал рост зарплат учителей и врачей
В пунктах пропуска на границе Беларуси выявляют возможных больных коронавирусом
Тепловизоры и диспенсеры: как ищут коронавирус в аэропорту «Минск»
Караник про заразившегося коронавирусом студента из Ирана: «Внушает оптимизм, что у него не было кашля»
Владимир Караник : «В Бресте под наблюдением находится семья студентки, которая ехала из Милана»
Серый риелтор присвоил три квартиры в Минске
«Студенты, с которыми учился заболевший, под медицинским наблюдением». Министр здравоохранения - о первом случае коронавируса в Беларуси
Мясникович: Вопрос о переходе стран ЕАЭС во взаиморасчетах на российский рубль обсуждается
Общее количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2788
Зима - почти всё! Мы разузнали у синоптиков, чего ждать от погоды 28 и 29 февраля
В Беларуси зарегистрирован первый пациент с коронавирусом
В 2019 году в агроусадьбах Беларуси отдохнули полмиллиона человек, но только девятая часть из них - иностранцы
В Минске мужчина на каршеринговом Volkswagen не пропустил троллейбус - пострадал 6-летний мальчик
Кто, когда и сколько? В «Белнефтехиме» детально рассказали о поставках нефти на март
В Лиозно предприятие купило улья для производства, а их за зиму украли
Старики-разбойники: в Бресте пенсионеры накупили алкоголя по чужой карточке