2020-02-28T13:00:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Стало известно, когда в Беларуси состоится первое централизованное тестирование

Министерство образования утвердило график ЦТ на этот год
Виктор ПАЖИТОК
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Первой ЦТ - 13 июняПервой ЦТ - 13 июняФото: Павел МАРТИНЧИК
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Минобр определил дату старта централизованного тестирования в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале. Вступительная кампания стартует в субботу, 13 июня, тестированием по белорусскому языку. Далее проходить испытания ЦТ абитуриенты будут через день: 15 июня - русский язык, 17 июня - обществоведение,19 июня - математика, 21 июня - биология, 23 июня - иностранный язык, 25 июня - химия, 27 июня - физика, 29 июня - история Беларуси, 1 июля - география.

Основной этап ЦТ в этом году завершится 4 июля. Тогда абитуриенты смогут проверить свои знания по всемирной истории. Определены три резервных дня: 8, 10, 12 июля. Выдавать сертификаты с результатами ЦТ начнут с 12 июля.

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