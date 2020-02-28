КП Беларусь
Лукашенко считает, что не надо закрывать границы Беларуси из-за коронавируса
«Это пустое», - считает президент [видео]
Лукашенко считает, что не надо закрывать границы Беларуси из-за коронавирусаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 28 февраля в своем выступлении на съезде официальных профсоюзов прокомментировал информацию о первом выявленном в стране случае коронавируса и распространении инфекции в мире, в том чисел в соседних странах.
Александр Лукашенко отметил, что не считает нужным закрывать границу республики:
- Это пустое, - цитирует президента belta.by.
Напомним, сейчас в пунктах пропуска на границе Беларуси начали выявлять возможных больных коронавирусом >
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: Тихо, спокойно, без гвалта!.
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