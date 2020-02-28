Лукашенко считает, что не надо закрывать границы Беларуси из-за коронавируса Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Президент Беларуси 28 февраля в своем выступлении на съезде официальных профсоюзов прокомментировал информацию о первом выявленном в стране случае коронавируса и распространении инфекции в мире, в том чисел в соседних странах.

Александр Лукашенко отметил, что не считает нужным закрывать границу республики:

- Это пустое, - цитирует президента belta.by.

Напомним, сейчас в пунктах пропуска на границе Беларуси начали выявлять возможных больных коронавирусом >