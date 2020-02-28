2020-02-28T13:31:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила

Это заявление он сделал, выступая сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси
Виктор ПАЖИТОК
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А. ЛукашенкоА. Лукашенко
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- Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас) все равно придется этим заниматься.

По словам Александра Лукашенко, если после президентских выборов власти продолжат работу в нынешнем составе, то реформирование пенсионного законодательства начнется уже в этом году.

- Если мы продолжим работать в таком же составе, мы в этом же году, к концу года, начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию: буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно! - цитирует слова президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».

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