Дозаторы с антисептиками размещают в многолюдных местах Минска из-за коронавируса
В сеть попало распоряжение главного санитарного врача одного из районов Минска. Под грифом «Весьма срочно!» руководителей столичных организаций и предприятий призывают принять меры для профилактики инфекций и вирусов.
- В местах массового скопления людей (прикассовые зоны, вестибюли, холлы), в санузлах разместить дозаторы с антисептиками для обработки рук, а также информационные стенды с памятками, - говорится в письме.
Меры нужно принять до 17 часов 28 февраля и направить в санэпидемстанцию фото с отображением проделанной работы.
Напомним, мыть руки и не обниматься с инфицированными - одно из главных правил борьбы против распространения коронавируса. Об этом рассказали даже президенты США и Беларуси >
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