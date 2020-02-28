Лукашенко о случаях снижения зарплат бюджетникам: Кому-то мало не покажется!

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- Задача нововведения - сделать систему более прозрачной и понятной. При этом главным моим требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения зарплаты ни на копейку. Лучше добавить 10 копеек, чтобы не было разговоров. Вот сейчас люди получили заработную плату за январь. И появились вопросы, с которыми предстоит серьёзно разобраться. Я и сам слежу, и поручил этим заняться. У меня итогового документа нет ещё, но… Кому-то мало не покажется. Я же публично сказал — никто не должен пострадать! - приводит слова белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, с 1 января зарплаты бюджетников рассчитываются по-новому. Несмотря на заверения властей о том, что уровень оплаты их труда не снизится, цифры в некоторых расчетных листах за январь стали заметно меньше.