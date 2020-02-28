В БНТУ, где учится больной коронавирусом иранец, отменили занятия

Вуз перешел на обучение по индивидуальному плану и запретил посторонним заходить в общежития

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Ректорат Белорусского национального технического университета выступил с публичным заявлением относительно ситуации с коронавирусом. Напомним, у студента БНТУ, гражданина Ирана, нашли 2019-nCoV. Это единичный факт, подчеркикается в сообщении, чрезвычайной ситуации в вузе нет.

Для локализации проблемы приняты меры «в соответствии с рекомендациями здравоохранения». Работники и студенты, которые вступали в контакт с заболевшим студентом, направлены в больницы под наблюдение медиков, рассказали в ректорате.

В местах пребывания студента провели санитарную обработку до прихода студентов на обучение, отметили в администрации вуза. А с 28 февраля организован ежедневный контроль за состоянием здоровья студентов, преподавателей и администрации.

- До 15 марта учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану, то есть аудиторных занятий не будет, - подтвердили в университете. - Работа профессорско-преподавательского состав организуется с учетом необходимости по возможности ограничить посещение университета.

Вуз отменил проведение массовых мероприятий и запретил посторонним заходить в общежития.