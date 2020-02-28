2020-02-28T14:19:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В БНТУ, где учится больной коронавирусом иранец, отменили занятия

Вуз перешел на обучение по индивидуальному плану и запретил посторонним заходить в общежития
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В БНТУ из-за коронавируса отменили занятияВ БНТУ из-за коронавируса отменили занятияФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Ректорат Белорусского национального технического университета выступил с публичным заявлением относительно ситуации с коронавирусом. Напомним, у студента БНТУ, гражданина Ирана, нашли 2019-nCoV. Это единичный факт, подчеркикается в сообщении, чрезвычайной ситуации в вузе нет.

Для локализации проблемы приняты меры «в соответствии с рекомендациями здравоохранения». Работники и студенты, которые вступали в контакт с заболевшим студентом, направлены в больницы под наблюдение медиков, рассказали в ректорате.

В местах пребывания студента провели санитарную обработку до прихода студентов на обучение, отметили в администрации вуза. А с 28 февраля организован ежедневный контроль за состоянием здоровья студентов, преподавателей и администрации.

- До 15 марта учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану, то есть аудиторных занятий не будет, - подтвердили в университете. - Работа профессорско-преподавательского состав организуется с учетом необходимости по возможности ограничить посещение университета.

Вуз отменил проведение массовых мероприятий и запретил посторонним заходить в общежития.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В БНТУ, где учится больной коронавирусом иранец, отменили занятия
Лукашенко о случаях снижения зарплат бюджетникам: Кому-то мало не покажется!
Дозаторы с антисептиками размещают в многолюдных местах Минска из-за коронавируса
Лукашенко: Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила
Лукашенко считает, что не надо закрывать границы Беларуси из-за коронавируса
Стало известно, когда в Беларуси состоится первое централизованное тестирование
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Закрытие границы не рекомендуется по ряду причин»
Лукашенко пообещал рост зарплат учителей и врачей
В пунктах пропуска на границе Беларуси выявляют возможных больных коронавирусом
Тепловизоры и диспенсеры: как ищут коронавирус в аэропорту «Минск»
Караник про заразившегося коронавирусом студента из Ирана: «Внушает оптимизм, что у него не было кашля»
Владимир Караник : «В Бресте под наблюдением находится семья студентки, которая ехала из Милана»
Серый риелтор присвоил три квартиры в Минске
«Студенты, с которыми учился заболевший, под медицинским наблюдением». Министр здравоохранения - о первом случае коронавируса в Беларуси
Мясникович: Вопрос о переходе стран ЕАЭС во взаиморасчетах на российский рубль обсуждается
Общее количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2788
Зима - почти всё! Мы разузнали у синоптиков, чего ждать от погоды 28 и 29 февраля
В Беларуси зарегистрирован первый пациент с коронавирусом
В 2019 году в агроусадьбах Беларуси отдохнули полмиллиона человек, но только девятая часть из них - иностранцы
В Минске мужчина на каршеринговом Volkswagen не пропустил троллейбус - пострадал 6-летний мальчик
Кто, когда и сколько? В «Белнефтехиме» детально рассказали о поставках нефти на март
В Лиозно предприятие купило улья для производства, а их за зиму украли
Старики-разбойники: в Бресте пенсионеры накупили алкоголя по чужой карточке