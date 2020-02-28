2020-02-28T15:27:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко жестко высказался о фактах несвоевременной выплаты зарплаты: Выжигать каленым железом!

Самые большие проблемы с несвоевременной выплатой зарплаты в Витебской области
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Александр ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

- Я неоднократно повторял, что своевременная выплата заработной платы является одним из важнейших показателей эффективности работы руководства. Труд должен быть оплачен. Причем вовремя!

По словам президента, факты несвоевременной выплаты характерны для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области.

- Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо. Президент предположил, что Комитет государственного контроля, члены правительства Беларуси, прокуратура, вероятно, ждут очередных жестких поручений.

- Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена, - цитирует БелТА слова президента.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Представитель ВОЗ в Беларуси: 52 страны подтвердили у себя наличие коронавируса
Еще одна дверь в мир альтернативных источников нефти: «Белнефтехим» подготавливается к реверсным поставкам «черного золота».
«Нас удивила и расстроила реакция населения». Министр здравоохранения - о коронавирусе в Беларуси
Не дешевле 1,5 рубля за кило. Март продлил госрегулирование цен на сахар
Президент о росте цен на молочку и продукты питания: "Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут!"
Доллар - с пятым рекордом за месяц, евро резко взметнулся вверх, российский рубль просел
Лукашенко жестко высказался о фактах несвоевременной выплаты зарплаты: Выжигать каленым железом!
В БНТУ, где учится больной коронавирусом иранец, отменили занятия
Лукашенко о случаях снижения зарплат бюджетникам: Кому-то мало не покажется!
Дозаторы с антисептиками размещают в многолюдных местах Минска из-за коронавируса