Лукашенко жестко высказался о фактах несвоевременной выплаты зарплаты: Выжигать каленым железом!

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- Я неоднократно повторял, что своевременная выплата заработной платы является одним из важнейших показателей эффективности работы руководства. Труд должен быть оплачен. Причем вовремя!

По словам президента, факты несвоевременной выплаты характерны для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области.

- Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо. Президент предположил, что Комитет государственного контроля, члены правительства Беларуси, прокуратура, вероятно, ждут очередных жестких поручений.

- Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена, - цитирует БелТА слова президента.