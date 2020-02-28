2020-02-28T16:30:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Доллар - с пятым рекордом за месяц, евро резко взметнулся вверх, российский рубль просел

Последние биржевые торги зимы не обошлись без сенсаций
Виктор ПАЖИТОК
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Доллар поставил пятый рекорд за месяцДоллар поставил пятый рекорд за месяцФото: Павел МАРТИНЧИК
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28 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли последние торги этой недели и зимы. Американский доллар вырос на 0,0051 (+0,23%) белорусского рубля - до уровня 2,2391 и обновил абсолютный максимум уже пятый раз за февраль. Сразу на 1,1% (+0,0269 рубля) укрепился евро. Актуальный курс - 2,4675 рубля. Из трех валют снизился курс только российской валюты - она подешевела на 0,0619 рубля (минус 1,82%). За сотню российских рублей сегодня дают 3,3406 белорусского.

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