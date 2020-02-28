Доллар - с пятым рекордом за месяц, евро резко взметнулся вверх, российский рубль просел

Изменить размер текста: A A

28 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли последние торги этой недели и зимы. Американский доллар вырос на 0,0051 (+0,23%) белорусского рубля - до уровня 2,2391 и обновил абсолютный максимум уже пятый раз за февраль. Сразу на 1,1% (+0,0269 рубля) укрепился евро. Актуальный курс - 2,4675 рубля. Из трех валют снизился курс только российской валюты - она подешевела на 0,0619 рубля (минус 1,82%). За сотню российских рублей сегодня дают 3,3406 белорусского.