Президент о росте цен на молочку и продукты питания: "Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут!"

Только за январь цены на продовольствие выросли на 1%

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Выступая на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, президент страны раскритиковал правительство за продуктовую инфляцию.

- Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом, - приводит БелТА эмоциональные слова белорусского лидера.

Профсоюзы, по мнению Александра Лукашенко, не должны в этой ситуации оставаться в стороне.

- Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему, - сказал глава государства.