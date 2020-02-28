2020-02-28T16:32:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Президент о росте цен на молочку и продукты питания: "Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут!"

Только за январь цены на продовольствие выросли на 1%
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Президента настораживают негативные тенденции на рынке продовольствияПрезидента настораживают негативные тенденции на рынке продовольствияФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Выступая на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, президент страны раскритиковал правительство за продуктовую инфляцию.

- Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом, - приводит БелТА эмоциональные слова белорусского лидера.

Профсоюзы, по мнению Александра Лукашенко, не должны в этой ситуации оставаться в стороне.

- Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему, - сказал глава государства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Представитель ВОЗ в Беларуси: 52 страны подтвердили у себя наличие коронавируса
Еще одна дверь в мир альтернативных источников нефти: «Белнефтехим» подготавливается к реверсным поставкам «черного золота».
«Нас удивила и расстроила реакция населения». Министр здравоохранения - о коронавирусе в Беларуси
Не дешевле 1,5 рубля за кило. Март продлил госрегулирование цен на сахар
Президент о росте цен на молочку и продукты питания: "Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут!"
Доллар - с пятым рекордом за месяц, евро резко взметнулся вверх, российский рубль просел
Лукашенко жестко высказался о фактах несвоевременной выплаты зарплаты: Выжигать каленым железом!
В БНТУ, где учится больной коронавирусом иранец, отменили занятия
Лукашенко о случаях снижения зарплат бюджетникам: Кому-то мало не покажется!
Дозаторы с антисептиками размещают в многолюдных местах Минска из-за коронавируса