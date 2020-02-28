2020-02-28T17:43:50+03:00
Экономика
КП Беларусь

Еще одна дверь в мир альтернативных источников нефти: «Белнефтехим» подготавливается к реверсным поставкам «черного золота».

Об это сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко
Виктор ПАЖИТОК
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"Белнефтехим" готов к предметным переговорам по поставкам нефти реверсом"Белнефтехим" готов к предметным переговорам по поставкам нефти реверсомФото: Сергей ГАПОН
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- Технически реверс по белорусской части трубопровода возможен. Мы вели переговоры с PERN по данному вопросу. И если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров - заявление польского оператора о возможности реверса. Для нас это выгодно и интересно, поскольку снижает транспортные расходы при поставках нефти по этому направлению. И это позволяет более детально рассматривать данный вариант поставки, - приводит БелТА слова Александра Тищенко.

Ранее представители польской компании PERN (оператора польского участка нефтепровода «Дружба») сообщили о том, что что восточная часть трубопровода должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово. Сегодня транспортировка осуществляется только в обратном направлении. В свою очередь представитель «Белнефтехима» подчеркнул, что белорусская сторона готова к предметным переговорам по поставкам нефти с использованием реверса.

Напомним, ранее вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко сообщил, что несмотря на трудности в нефтяной сфере, объемы выпуска двух белорусских НПЗ достаточны как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка страны, так и для выполнения экспортных обязательств.

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