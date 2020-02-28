Представитель ВОЗ в Беларуси: 52 страны подтвердили у себя наличие коронавируса

Уровень смертности от заболевания - от 2 до 4 процентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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- Есть информация о том, что начиная со 2 февраля количество новых случаев в Китае устойчиво снижается, - Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси. - Это говорит о том, что весь комплекс мероприятий может сдержать распространение этой вспышки. На сегодня 52 страны подтвердили у себя случаи коронавируса.

Больше всего беспокойств на сегодня вызывают Италия, Южная Корея и Иран.

- Уровень смертности от коронавируса - 2-4%. То, что вирус сегодня был объявлен в Беларуси, это не является сюрпризом, потому что ни одна страна не защищена от завоза вируса, - добавил Батыр Бердыклычев.

- Как ВОЗ относится к практике закрытия границ? - спросил у представителя организации Владимир Караник.

- Такие меры не являются эффективными. Это снижает в какой-то степени риск проникновения, но не является никакой гарантией того, что вирус не возникнет. Возникает вопрос, до такой степени страна может себя изолировать? Сейчас идет вспышка на севере Италии - и граничащая Франция не вводит никаких барьеров.

Представитель ВОЗ еще раз напомнил о базовых мерах профилактики:

- Первое - это соблюдение гигиены. Вирус передается через капли от инфицированных людей. Необходимо держать дистанцию в 1-2 метра. Здоровым людям маски не нужны, особенно в открытых пространствах. Они нужны для медиков, для тех, кто ухаживают за больными. Больным тоже необходимо надевать эту маску.

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