«Запрета на посещение пациентов в больницах нет»

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В пятницу, 28 февраля после новости о первом выявленном случае заболевания коронавирусом в Беларуси, появилась информация о том, что в некоторых больницах ввели запрет на посещения и госпитализацию.

- В Минске с сегодняшнего дня вводится масочный режим для персонала больниц. Но никакого запрета на посещение нет, если это не инфекционная больница - там освобождаются площади для пациентов с вирусной инфекцией. В госпитале для инвалидов ВОВ освобождаются площади для контактных лиц.

В интернете появились фотографии из минских общежитий: там запретили посещения. Минздрав не требовал вводить такие ограничения.

Многие студенты БНТУ сегодня отправились домой в регионы. Минздрав им рекомендовал этого не делать. - Наша рекомендация - оставаться здесь на местах под нашим наблюдением. Мы можем только выразить сожаление из-за того, что кто-то эти рекомендации проигнорировал. Иногда возникает ощущение, что мы находимся по разные стороны баррикад: с одной стороны - Минздрав, с другой - население.

Владимир Караник опроверг слухи о том, что у бригад медиков не хватает оснащения для того, чтобы приезжать на вызов к температурящему пациенту.