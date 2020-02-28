Минздрав о контроле коронавируса:«Сейчас делаем акцент на тех, кто возвращается из Италии, Южной Кореи и Ирана»

Около 20 тысяч человек каждый день проходят санитарно-карантинный контроль Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если вы приехали из этой страны и не прошли медосмотр - обратитесь к врачу сами

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- На прошлой неделе мы делали акцент на лиц, которые возвращаются из Китая, - говорит Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии РПЦГЭиОЗ. 28 февраля в Минздраве собрали пресс-конференцию, связанную с первым случаем коронавируса в Беларуси. - Сейчас мы делаем акцент на тех, кто возвращается также из Италии, Южной Кореи и Ирана. Санитарно-карантинный контроль сейчас усилен. Около 20 тысяч человек ежедневно проходят санитарно-карантинный контроль. Но просто так людям, которые находились в нашей стране и никуда не выезжали, идти и проходить обследование, нецелесообразно.

Ирина Глинская отметила, что в местах массового скопления людей, включая вокзалы, появилось больше антисептиков.

- Если получилось так, что вы приехали из этих эпидемиологически неблагополучных стран, и в первые два дня меднаблюдение по какой-то причине не начато, стоит самому обратиться к врачам и сказать, что я приехал из такой страны - тогда обследование будет обязательно проведено.

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