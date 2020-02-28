2020-02-28T18:27:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно водитель с двухмесячным стажем на BMW врезался в стену Фарного костела

ДТП произошло ночью
Надежда БУТОВИЧ
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Неопытный водитель не справился с управлением и оказался на тротуаре. ФОТО: ГАИ Гродно.Неопытный водитель не справился с управлением и оказался на тротуаре. ФОТО: ГАИ Гродно.
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В дорожно-транспортное происшествие в областном центре попал неопытный водитель. Об этом пресс-служба ГАИ Гродно проинформировала в официальном сообществе во ВКонтакте.

Авария произошла ночью в пятницу, 28 февраля. Примерно в 01.00 часов по гродненской улице С.Батория на черной «БМВ» ехал 23-летний гродненец. Молодой человек получил водительские права только в январе 2020 года, но несмотря на неопытность, решил полихачить.

– Проезжая по улице Стефана Батория в сторону улицы Карла Маркса водитель превысил скорость на участке и, не справившись с управлением, выехал на тротуар и врезался в стену костела, – пояснили в прес-сслужбе.

В ДТП поврежден поручень декоративного фасада собора, механические повреждения у иномарки, а также ушибы и ссадины у водителя. После оказания медпомощи, медики отпустили виновника аварии домой.

По факту происшествия ГАИ проводит проверку.

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