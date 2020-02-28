В Бресткой области с 29 февраля в больницах вводят запрет на посещения и отменяют плановые госпитализации

На Брестчине запретили посещать больницы, но передачи для пациентов пока принимают. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В других областях пока запрета нет

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в Минске с 28 февраля ввели масочный режим для персонала больниц, но при этом пока не запретили посещать медучреждения, если это не инфекционные отделения. Тем временем на Брестчине было принято решение о запрете посещений больниц, а также и плановых госпитализаций.

– В областных больницах Бреста с субботы, 29 февраля, будет приостановлен прием пациентов для плановой госпитализации. Это связано с нестабильностью ситуации с остро-респираторными инфекциями, – прокомментировал Tut.by Евгений Викторович, помощник заместителя главы Брестского облисполкома.

Аналогичная ситуация и в детской областной больнице Бреста: учреждение «закрывают», но пока позволили передавать больным передачи. Период на который приостанавливается плановая госпитализация пациентов пока не известен.

– Запрет на посещения и отмена на время плановых госпитализаций касаются не только больниц в Бресте, но и больниц по всей области, – уточнил представитель облисполкома.

Как сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома, на 28 февраля в области не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

– В четверг, 27 февраля, на территорию Брестской области через пункт пропуска Козловичи из Ломбардии (регион на севере Италии) прибыл водитель-международник. Дальнобойщика госпитализировали на машине скорой помощи в инфекционное отделение областной клинической больницы Бреста. По результатам врачебного осмотра он здоров, – сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также глава Минздрава Владимир Караник сообщал, что в Бресте под наблюдением остается приехавшая из Милана семья. Признаков заболевания у них нет, анализы на коронавирус - отрицательные.

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