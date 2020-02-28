2020-02-28T19:42:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске прохожие увидели, что мужчина бежит куда-то ночью, и поняли, что это грабитель

И, представьте, не ошиблись!
Надежда БУТОВИЧ
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Интуиция подсказала прохожим, что бегущий мужчина - вор.Интуиция подсказала прохожим, что бегущий мужчина - вор.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Криминальный инцидент произошел в Минске 18 февраля в круглосуточном магазине. Пока продавец была занята раскладыванием товара на полках, посетитель обчистил кассу. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Кража произошла примерно в 01.30 часов. Кассир заметила, как из-за прилавка юркнул посетитель и, поняла, что это ограбление. Женщина преследовала грабителя, но догнать не смогла и вернулась в магазин, чтобы позвонить в милицию.

Тем временем, вор мчался в сторону улицы Дружная и побежал в подземный пешеходный переход. Здесь его заметили двое прохожих, мужчины смекнули, что ночная пробежка это не просто так, и, недолго думая, скрутили «бегуна». И тоже набрали «102».

– Подозреваемым оказался 44-летний ранее судимый за кражи мужчина. Именно он украл за несколько минут до задержания бдительными гражданами из кассы продмага 110 белорусских рублей. Украденные деньги все еще лежали в кармане, – пояснили в пресс-службе.

Дело отправлено на правовую оценку.

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