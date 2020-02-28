В Рогачевском районе двое сельчан сгорели заживо в доме, третий смог выбраться, но он в тяжелом состоянии

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Трагедия произошла в одной из деревень Рогачевского района в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба СК в официальном Telegram-канале.

Сельчане из деревни Городец позвонили спасателям около 23.50 часов. Дежурному деревенские жители сообщили, что загорелся дом, в котором до этого «заседала» компания мужчин.

– Предположительно трое сельчан уснули в доме после совместного распития алкоголя. Когда начался пожар, самый младший из них – 47-летний мужчина очнулся в дыму и смог выбраться через разбитое окно. Его товарищи, 50- и 51-летний мужчины погибли на пожаре, – уточнили в пресс-службе СК.

После того, как пожарные ликвидировали возгорание, к работе приступили следователи и эксперты. Предварительно, пожар начался из-за не потушенной сигареты. Спасшийся на пожаре мужчина получил сильные ожоги, он в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Идет следствие.