2020-02-28T20:09:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Рогачевском районе двое сельчан сгорели заживо в доме, третий смог выбраться, но он в тяжелом состоянии

Следственный комитет проводит проверку
Надежда БУТОВИЧ
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Возгорание случилось из-за неосторожности при курении. Фото: СК.Возгорание случилось из-за неосторожности при курении. Фото: СК.
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Трагедия произошла в одной из деревень Рогачевского района в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба СК в официальном Telegram-канале.

Сельчане из деревни Городец позвонили спасателям около 23.50 часов. Дежурному деревенские жители сообщили, что загорелся дом, в котором до этого «заседала» компания мужчин.

– Предположительно трое сельчан уснули в доме после совместного распития алкоголя. Когда начался пожар, самый младший из них – 47-летний мужчина очнулся в дыму и смог выбраться через разбитое окно. Его товарищи, 50- и 51-летний мужчины погибли на пожаре, – уточнили в пресс-службе СК.

После того, как пожарные ликвидировали возгорание, к работе приступили следователи и эксперты. Предварительно, пожар начался из-за не потушенной сигареты. Спасшийся на пожаре мужчина получил сильные ожоги, он в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Идет следствие.

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