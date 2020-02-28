В Минобразования назвали даты для проведения ЦТ в Беларуси в 2020 году

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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что стала известна дата окончания нынешнего учебного года. Последние звонки в белорусских школах прозвучат 30 мая. А далее выпускные экзамены и ЦТ, с датой которого Министерство образования так уже определилось.

О датах проведения централизованного тестирования сообщили в Национальном правовом интернет-портале.

Так в этом году ЦТ начнется с «несчастливой» даты – 13 июня. Но, к счастью, это не пятница, а суббота, поэтому всех сдающих белорусский языку (Прим.: а именно с этого предмета по традиции начинаются испытания в Беларуси) при хорошей подготовке ждут высокие баллы. Далее с разницей в два дня будут проходить испытания по: русскому языку (15 июня), обществознанию (17 июня), математике (19 июня), биологии (21 июня) и иностранным языкам (23 июня). Не сбавляя темп, пройдут испытания по ЦТ по химии (25 июня) и физике (27 июня), а затем и истории Беларуси (29 июня). Географию и новейшую всемирную историю вчерашние школьники будут сдавать уже в июля (Прим: 1 и 4 июля соответственно).

Прийти на ЦТ в резервные дни с уважительной причиной отсутствия на первых испытаниях абитуриенты смогут в июле: 8 и 10 для сдающих белорусский язык и русский язык, а также 8 и 12 для ЦТ по обществоведению, математике, биологии, инязу, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории. Проходить резервное ЦТ будет в главном вузе страны – БГУ, всю остальную информацию можно узнать в официальных постановлениях Минобразования на сайте ведомства.