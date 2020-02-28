2020-02-28T21:12:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилевской области двое мужчин за четыре месяца обчистили 20 кладбищ

Воров интересовали цепи с оградок
Надежда БУТОВИЧ
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Воры украли с могил цепи-оградки на $4000. Фото: УСК по Могилевской области.Воры украли с могил цепи-оградки на $4000. Фото: УСК по Могилевской области.
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Злоумышленников, которые организовали «бизнес» на разграблении могил, раскрыли правоохранители. Сейчас идет следствие, подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета по Могилевской области.

Сообщается, что преступная группировка из двух мужчин, 40- и 56-летнего жителей Славгорода, действовала на территории Могилевщины с сентября по декабрь прошлого года. За это время воры смогли обчистить 20 кладбищ в Быховском, Чаусском, Могилевском и Славгородском районах области.

– Злоумышленники срезали цепи с оградок вокруг захоронений. Общий причиненный ущерб превысил 9,5 тысячи белорусских рублей, – пояснили в пресс-службе.

Сейчас злоумышленники задержаны и заключены под стражу, на их имущество наложен арест. Возбуждены уголовные дела по обвинению в кражах, совершенных группой лиц.

Расследование еще не завершено.

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