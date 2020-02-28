Предприятия «Беллегпрома» активно шьют многоразовые медицинские маски, готово свыше 555 тысяч штук

Белорусские медицинские маски можно стерилизовать и использовать несколько раз. Фото: bellegprom.by.

Но со стороны заказчиков повышенного спроса нет

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В пресс-службе «Беллегпрома» рассказали о полной готовности поставить необходимое количество медицинских масок.

На данный момент предприятия концерна изготовили такое количество медмасок, что даже позволило сформировать запас: свыше 555 тысяч изделий. При этом швейное производство по изготовлению масок не останавливается.

– Сейчас нашим заказчикам уже поставлено без малого 375 тысяч готовых масок. «Беллегпром» работает со многими компаниями, самые крупные заказы на медмаски ушли в «Белфармацию» и «Белмедтехнику», – пояснили в пресс-службе.

При этом в концерне заметили, что со стороны компаний-заказчиков повышенный спрос на изделия медицинского назначения со стороны оптовых заказчиков не наблюдается.

– Первые заказы на изготовление медицинских масок поступили в организации «Беллегпрома» около трех недель назад, примерно 10 февраля. И сейчас уже четыре предприятия концерна заняты этими заказами. Маски отшивают на «Славянке», «Ленте», «Жлобинской швейной фабрике» и в «БелКредо», – уточнили в госконцерне.

Кстати, медицинские маски белорусского производства: многоразовые, он изготавливаются из хлопка, состоят из четырех защитных слоев и пригодны для стерилизации. Впоследствии такие маски можно легко утилизировать без вреда природе.

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