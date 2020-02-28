2020-02-28T22:09:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Узнав от милиционера об ответственности за хранение оружия, брестчанка показала тайник во дворе

Раритет времен ВОВ выкопали и изъяли
Надежда БУТОВИЧ
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Когда узнала, что грозит за хранение оружия, женщина показала тайник. Фото: УВД Брестского облисполкома.Когда узнала, что грозит за хранение оружия, женщина показала тайник. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Нетипичный инцидент произошел на днях в одной из деревень Брестского района, сообщили в пресс-службе областного УВД.

В тот день в деревне Грушевка проходили плановые мероприятия по работе с населением. В том числе правоохранители напомнили об ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов: штраф от 0 до 30 базовых величин и уголовная ответственность при повторном нарушении с лишением свободы на полгода.

– Выслушав участкового, сельчанка подошла к сотруднику ИДН и призналась, что у нее во дворе закопано оружие. Проверив указанный женщиной тайник, сотрудники РОВД, действительно, обнаружили огнестрельное оружие. Оказалось, что на сельском подворье много лет хранилось противотанковое ружье времен ВОВ. Такое оружие отличается большой дульной энергией пули, оно применялось для поражения танков, бронированной и небронированной техники противника, а также живой силы в оборонительных сооружениях различного типа, в том числе на довольно значительных расстояниях, – прокомментировали в пресс-службе.

Аналогичное противотанковое ружье хранила во дворе сельчанка. Фотоиллюстрация: УВД Брестского облисполкома.

Аналогичное противотанковое ружье хранила во дворе сельчанка. Фотоиллюстрация: УВД Брестского облисполкома.

За добровольную сдачу оружия сельчанка была освобождена от административной ответственности.

По вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов звоните «102».

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Узнав от милиционера об ответственности за хранение оружия, брестчанка показала тайник во дворе
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