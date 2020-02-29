Во дворе Минской инфекционной больницы появились палатки
Оказалось, что они нужны на перспективу для медицинского персонала, чтобы обеспечить ему меры безопасности.
– Палатки во дворе Минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу, - комментирует пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
В палатках медицинский персонал сможет переодеться в защитные костюмы и отдохнуть, если будет много пациентов.
– Для правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии. Пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы, - объясняют в Минздраве.
Палатки установило МЧС. Минздрав поблагодарил ведомство за отзывчивость и реагирование на просьбу медиков.
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